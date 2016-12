Microsoft offre 200mila euro per corsi di formazione per CTO (© )

MILANO - Formare i Chief Technology Officer del futuro. E’ questo l’obiettivo di Microsoft in collaborazione con Tree, società specializzata in servizi innovativi e di consulenza, le quali lanciano CTO4Startup – 2017 Edition, la nuova edizione del programma di formazione volto a plasmare proprio i Chief Technology Officer del futuro.

Sempre più assunzioni

Il mondo dell’Ict e dei servizi digitali è uno dei più frizzanti dal punto di vista occupazionale: secondo i dati Excelsior (Unioncamere in collaborazione col Ministero del Lavoro) è quest’anno protagonista delle assunzioni, con una propensione ad assumere superiore alla media (+34%) per le imprese che operano nel campo dell’ innovazione. Le stime del Cedefop prevedono per l’Italia, tra 2015 e 2025, la creazione di nuove opportunità occupazionali (dipendenti e autonomi) per oltre 2 milioni di profili tecnici intermedi.

Microsoft e Tree lanciano CTO4Startup

Quindi in un mercato sempre in evoluzione che vede la richiesta costante di professionalità IT altamente formate, nella seconda edizione di CTO4Startup, Microsoft si impegna nell’incrementare i posti messi a disposizione e raddoppia il numero di borse di studio che diventano ben 40. Giovani di tutta Italia avranno quindi la possibilità di intraprendere un percorso formativo qualificante e di acquisire le competenze tecniche e manageriali utili per un efficace ingresso nel mondo del lavoro.

Come si sviluppano i corsi

Le nuove sessioni del percorso formativo hanno l’obiettivo di garantire alti livelli di formazione e di offrire un costante contatto diretto con i docenti. I corsi partiranno con il nuovo anno e saranno suddivisi in due tranche : la prima da gennaio a marzo 2017 e la seconda da aprile a giugno 2017, strutturate attraverso lezioni online, in modalità webinar, tenute da esperti Microsoft e docenti di Tree, e dove la formazione tradizionale si alternerà a workshop operativi, testimonianze ed e-learning. I 40 partecipanti, selezionati sulla base della valutazione di un test di ingresso online che si svolgerà il 12 gennaio, avranno diritto a una borsa di studio messa a disposizione da Microsoft Italia che coprirà interamente i costi di partecipazione a CTO4STARTUP.