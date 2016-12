Come creare un post colorato su Facebook

ROMA - Post colorati su Facebook e dirette audio. In base al vostro umore - se vi sentite tristi, carichi o felici - potrete scegliere la tonalità che vi si addice di più. Oppure pubblicare un audio in diretta, anche senza immagini. Sono le nuove funzioni del social network blu, per ora in fase di test per alcuni utenti, che mirano a rendere più personali i contenuti creati dagli utenti, dandogli una nuova visibilità. Nel caso dei post colorati, secondo TechCrunch la novità servirebbe a incentivare maggiormente la pubblicazione di post testuali che hanno perso il ritmo ultimamente, sorpassati dai video e dalle dirette.

I post colorati

Quella che inizialmente era solo un’indiscrezione trapelata su alcuni blog specializzati, ha cominciato a trovare conferma. Una funzione che sta comparendo su smartphone con sistema operativo Android. Per attivarla basta andare sulla schermata per la pubblicazione di uno status e selezionare il colore che si addice maggiormente allo stato emotivo o al post che si intende pubblicare. La tonalità apparirà come sfondo della scritta e il post, quindi, rimarrà testuale senza trasformarsi in un’immagine.

Le dirette audio

Un’altra importante novità rilasciata da Facebook nelle ultime ore è quella delle dirette audio, un altro modo per sfruttare i live senza accostare le immagini. Secondo Shirley Ip, product specialist, e Bhavana Radhakrishnan, ingegnere del software, molti utenti avrebbero al necessità di proporre dirette live solo sonore, senza l’accostamento delle immagini. «Abbiamo anche visto diverse Pagine scovare modi inediti di trasmettere audio in diretta». Per questi i live audio avrebbero un pubblico discreto e, inoltre, potranno essere trasmessi anche da aree a bassa connettività. In questa prima fase le dirette audio saranno solo per specifici autori come Adam Grant e Brit Bennet. Per chi possiede una Pagina o un Account normale bisognerà attendere l’inizio del prossimo anno.