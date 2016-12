Vicker, come trovare un professionista con un clic

MILANO - C'è bisogno di un Babbo Natale che consegni i doni ai bambini? O di un personal shopper cui affidare la lista di regali da comprare? Oppure di uno Chef a domicilio che prepari il Cenone di Natale o un menù speciale durante le feste per stupire amici e parenti?

Regalare un lavoro

Sono solo alcuni dei lavori che con pochissimi click si possono richiedere attraverso la piattaforma Vicker, portale ma anche App gratuita per iOS e Android, che mette in contatto diretto chi ha bisogno di un servizio con i cosiddetti "prestatori d'opera" (professionisti con partita IVA oppure studenti o pensionati o persone già inquadrate dal punto di vista lavorativo, disponibili ad incarichi temporanei per guadagnare legalmente ed in maniera trasparente grazie alle proprie competenze). Un tuttofare per piccoli lavoretti; un elettricista esperto, un fotografo per realizzare il ritratto di famiglia ma anche una signora delle pulizie che sistemi la casa dopo il Cenone o un personal trainer per rimettersi in forma durante le Feste, dopo gli stravizi del Natale.

«Cosa c'è di più bello di regalare qualcosa di concreto ai nostri familiari? - fa sapere Matteo Cracco, uno dei due fondatori di Vicker -. Con Vicker si può, in tempo reale, richiedere un imbianchino che colori le pareti della stanza dei bambini mentre sono a scuola per farli rimanere a bocca aperta al loro ritorno, o sedute di estetica, per sé o per il proprio partner, o lezioni yoga a domicilio per lasciarsi alle spalle lo stress di un anno di lavoro. Ormai anche permettersi del tempo per comprare i regali ad amici e parenti è diventato un lusso e anche in questo caso la tecnologia, se concepita come abbiamo fatto noi creando Vicker per migliorare concretamente la vita delle persone, può darci una mano».

Con l’appoggio del ministero del Lavoro

Sono oltre cento le tipologie di servizi che si possono richiedere attraverso Vicker, startup creata dai trentenni vicentini Matteo Cracco e Luca Menti, che sta spopolando in Italia con oltre 50mila download della sola App (i servizi si possono richiedere comodamente anche dal sito) e duemila transazioni registrate, e finora attiva su Roma, Milano, Torino, Vicenza, Bologna e Padova (da questi ultimi due Comuni Vicker ha ottenuto anche il Patrocinio). Si tratta della prima piattaforma del settore autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e che punta a coprire, nel corso del nuovo anno, l'intero territorio nazionale.