Cinque libri da regalare all'amico startupper

ROMA - Avete un amico che sta per creare una nuova impresa, vi parla di startup, di business palo, di investitori. Praticamente non fa che parlare d’altro quando vi incontrate. Magari voi neppure sapete che cos’è una startup (non vi preoccupate, la maggior parte delle persone - specie in Italia - non sa cos’è davvero anche se ne sente parlare). Come aiutarlo? Potreste pensare di regalargli un buon libro, se non altro per fargli cambiare argomento quando uscite la sera. Ne abbiamo selezionati alcuni. Eccoli.

Creare una startup innovativa. Tutto quello che bisogna sapere per diventare un imprenditore di successo.

Scritto da Sebastiano Di Diego è un manuale che tratta in particolare tutti gli aspetti legati alle agevolazioni fiscali per i finanziatori e una serie di semplificazioni societarie e giuslavoristiche che rendono molto appetibile lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi. Il libro è fornito di esempi pratici ed efficaci rappresentazioni grafiche. Costo 29,00 euro.

Business plan. Guida per imprese sane, startup e aziende in crisi

Come evitare il fallimento di una startup che si verifica in 2 casi su 3? Scritto da Luigi Brusa, oggetto del libro è il business plan delle imprese, di quali parti si compone e come si costruisce. Un tema che può sembrare scontato, ma che rappresenta una delle cause di «schianto» di molto realtà imprenditoriali innovative. Costo 33 euro.

Come finanziare una startup innovativa

Scritto da Giuliano Bartolomei e Alessandra Marcozzi, il testo costituisce una guida pratica alle opportunità previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in favore delle start-up innovative. La seconda parte è dedicata alle agevolazioni finanziarie previste a livello comunitario, nazionale e regionale nell'ambito sia dei fondi strutturali residui 2007-2013 che dei prossimi fondi per il periodo 2014-20. Il testo è aggiornato anche con la recente normativa sulle PMI innovative introdotte dalla Legge 33/2015. Costo 22,95.

Partire leggeri. Il metodo Lean Startup

Scritto da Eric Ries è un libro per i nuovi imprenditori e innovatori che vogliono "partire leggeri" e testare la loro visione attraverso l'interazione continua con l'ambiente e il mercato. Un sistema semplice ed efficace che trasforma il modo in cui i nuovi prodotti sono costruiti e lanciati. Soprattutto in un modo dove le imprese sembrano fatalmente destinate al fallimento, questo libro fa leva sui benefici: più innovazione, meno spese e perdite di tempo e maggior probabilità di successo. Costo 20 euro.

Startup Marketing

Scritto da Amir Baldissera e Barbara Bonaventura è destinato a tutte quelle startup «non digitali» che nascono nei settori del food e dell'eco-sostenibile. Inoltre, non solo le idee geniali possono dar vita a startup di successo, ma anche aziende avviate che vogliono ripensare il loro business attraverso NewCo e Spinoff, soprattutto oggi nel nostro Paese. Tuttavia, l'universo start up è molto lontano dai modelli dell'imprenditoria italiana; c'è confusione sulle strategie da seguire, le false credenze e gli errori sono molti, le opportunità perse non si contano. E dunque: Come passare da una buona idea a un business che funziona? Costo 26 euro.